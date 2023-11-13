Avukattan hakime "yanlış karar" ihtarnamesi: Ceza tutarını istedi
Avukat İlker Atamer 2018 yılında evini sattı. Site yönetimi 2019 yılına ait 5 aylık borcu olduğu gerekçesiyle dairenin sahibi olmayan Atamer'e icra takibi başlattı. 22 bin liralık ceza ödeyen Atamer, yanlış karar verdiğini iddia ettiği hakime ihtarname gönderdi, parasını istedi. İşte ayrıntılar... (Haber: Sena Gürbıyık)
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