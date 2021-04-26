Avustralyalı sporcudan Kapalıçarşı’da akrobasi şovu

29 yaşındaki parkur sprucusu Avustralyalı Dominic di Tommaso, tarihi şehirler turu kapsamında İstanbul’a geldi ve Kapalıçarşı’da özel bir performans sundu. Tommaso'ya Türk sporcu Hazal Nehir eşlik etti. (Haber:Canan Girgin Kamera:Sedat Kılıç)

NTV 26.04.2021 - 11:14 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 11:50

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