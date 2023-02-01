Ayağı takılıp yola düşen kadın ölümden döndü

İstanbul Eyüpsultan'da kaldırımda yürürken ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü. İki çocuğunun hemen arkasında, onların bisikletiyle yürüyen kadın, ayağı takılınca yola düştü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda kadının, hızla geçen bir minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

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