Enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı: 'Ayağım engel oluyorsa kesin'

Adıyaman'da enkazda kalan 13 yaşındaki Esma Demir, kendisini kurtarmaya gelen AFAD gönüllülerine "Beni kurtarmak için ayağım engel oluyorsa kesebilirsiniz." dedi. Ekiplerin 8-9 saat süren çabaları sonucu Esma, ayağı kesilmeden 56 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

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