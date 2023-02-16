Enkazdan 56 saat sonra çıkarıldı: 'Ayağım engel oluyorsa kesin'
Adıyaman'da enkazda kalan 13 yaşındaki Esma Demir, kendisini kurtarmaya gelen AFAD gönüllülerine "Beni kurtarmak için ayağım engel oluyorsa kesebilirsiniz." dedi. Ekiplerin 8-9 saat süren çabaları sonucu Esma, ayağı kesilmeden 56 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
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