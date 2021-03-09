Ayakkabı boyacısının zor anları

Kayseri’de bir ayakkabı boyacısı, boyadığı ayakkabının alev almasıyla zor anlar yaşadı. Söndürmek için çok uğraşan ancak başaramayan Murat Barbaros’un yardımına esnaf koştu. Ayakkabıyı kurutmak için ateş yaktığını söyleyen Barbaros ‘‘Cilanın da etkisiyle ayakkabı tutuştu. Sahibinden özür diledim, parasını ödemek istedim ama kabul etmedi. Bundan böyle o müşterimin ayakkabılarını para almadan boyayacağım’’ dedi.

ntv.com.tr 09.03.2021 - 17:43 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 18:02

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