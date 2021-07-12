Ayakkabı çalan iki hırsızı böyle yakaladı

İstanbul Sultangazi’de bir mağazadan ayakkabı çalan iki hırsızı, mağaza çalışanı yakaladı. Peşine düştüğü hırsızın elinden ayakkabı poşetini almayı başaran Mehmet Akgümüş, geri gelip diğer hırsızı da yumrukladı. Hırsızların kendisine bıçak çektiğini anlatan 25 yaşındaki Akgümüş, ‘‘Daha önce de gelip hırsızlık yapamadan gitmişlerdi. Bu kez onları yakalamayı başardım ama olaydan sonra gelip beni defalarca tehdit ettiler. Ben de işten ayrılmak zorunda kaldım’’ dedi.
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ntv.com.tr 12.07.2021 - 11:37| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 11:50
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