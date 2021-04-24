Ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi

Esenyurt'ta otomobil sürücüsü rampa yukarı çıktığı sırada ayakkabısını bağlayan çocuğu görmedi ve ayağının üzerinden geçti. Acı içinde yerde kalan çocuğu gören otomobilin sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmaması üzerine otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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NTV 24.04.2021 - 11:40| Son Güncelleme : 24.04.2021 - 11:52
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