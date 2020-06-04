Ayakta yolcu taşıma kararı

İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında normalleşme için ilk adım atıldı. Bundan böyle, ayaktaki yolcu sayısı, otobüsün toplam ayaktaki yolcu kapasitesinin 3'te 1'ini geçemeyecek. Zorunlu maske kullanımı sürecek.
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NTV 04.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:17
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