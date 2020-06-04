Ayakta yolcu taşıma kararı

İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında normalleşme için ilk adım atıldı. Bundan böyle, ayaktaki yolcu sayısı, otobüsün toplam ayaktaki yolcu kapasitesinin 3'te 1'ini geçemeyecek. Zorunlu maske kullanımı sürecek.

NTV 04.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:17

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