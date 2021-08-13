Ayancık'a su TIR'larla ulaştırılıyor

Selden en çok etkilenen yerlerden biri de Sinop’un Ayancık ilçesi... Bölgede bir yandan arama kurtarma çalışma devam ediyor, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. İlçede su ve elektrik kesik olduğu için TIR’larla su taşınıyor. NTV ekibinden Osman Terkan Ayancık’taki son durumu anlattı. (Kamera:Ahmet Akpolat)
Abone ol
Paylaş
NTV 13.08.2021 - 10:28| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 10:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.