Ayancık’ta felaket nasıl yaşandı?

Sel sularının çekilmesiyle Batı Karadeniz’de yaşanan felaketin boyutları da gözler önüne seriliyor. Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Sinop’un Ayancık ilçesinde hem arama kurtarma çalışmaları hem de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Osman Terkan, ilçe merkezindeki Yalı Mahallesi’nde, dere yatağına kurulmuş dükkanların son durumunu anlattı. (Kamera:Ahmet Akpolat)
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NTV 13.08.2021 - 12:47| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:06
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