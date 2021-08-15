Ayancık'ta tomruklar selin etkisini artırdı

Sinop Ayancık'ta selin verdiği hasarın artmasının nedenlerinden biri de Tomrukların sele kapılmasıydı. Tomruklar köprüleri yıktı, ulaşım kesildi. Osman Terkan ve kameraman Ahmet Akpolat Babaçay'da Tomrukların depolandığı noktayı görüntüledi.

NTV Haber 15.08.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 16:15

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