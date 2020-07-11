Ayasofya ibadete açıldı (Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da)
Ayasofyanın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından caminin önü doldu. Kararın ardından Ayasofya Cami Diyanete devredildi. Ve giriş ücreti kaldırıldı. Dün akşam da bu sabah da içeride olmasa da, hemen dışında namazlar kılındı. Ayasofya Camindeki son durumu Osman Terkan bölgeden aktardı.
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ntv.com.tr 11.07.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.07.2020 - 09:36
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