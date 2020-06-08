Ayasofya için karar 2 Temmuz'da

1934 yılından bu yana müze olarak kullanılan Ayasofya için kritik tarih 2 Temmuz... Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararında Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada karar bekleniyor. Karar Ayasofya'nın statüsü açısından önemli...
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NTV 08.06.2020 - 12:49| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 14:54
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