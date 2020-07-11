Ayasofya'da ibadet nasıl olacak?

Dünyanın en önemli kültür mirasları arasında olan Ayasofya cami, 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Peki ibadet nasıl yapılacak çünkü yaklaşık bin 500 yıldır ayakta olan Ayasofya'nın içinde kilise olduğu dönemden kalma Hıristiyanlık Dünyası için çok önemli mozaik ve freskler var.

NTV Haber 11.07.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 11.07.2020 - 14:33

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