Ayasofya'da iz bırakan hoca

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun Ayasofya Camii'nin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki kimliğine kavuşması için çok önemli çalışmalara imza attı. Dursun, Ayasofya'nın müze olduğu dönemde 6 yıl yöneticiliğini yaptı. Bu süre zarfında o kadar çok iş yaptı ki çoğu uzmana göre onun yeri doldurulamayacak... Yine uzmanlara göre Haluk Dursun, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e çok önemli bir geleneğin temsilcisiydi.
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NTV 24.07.2020 - 11:43| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 16:28
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