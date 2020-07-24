Ayasofya'nın sırlarına yolculuk

Ayasofya Cami, 1500 yıllık tarihiyle,eşsiz mimarisi ve içindeki eserlerle çok önemli bir kültür hazinesi... Ayasofya Cami'nin altı da tarihi zenginliklerle dolu. 1998 yılında çekimine başlanan ve 12 yıl süren bir belgesel için, caminin altındaki tünellere, sarnıçlara dalış yapıldı. "Ayasofya'nın Derinliklerinde" belgeseli, ünlü yazar Dan Brown'ın Cehennem Romanı'na da esin kaynağı oldu. İşte ayrıntılar... (Haber: Göktan Bedük Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
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24.07.2020 - 11:15| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 11:18
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