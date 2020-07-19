Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi: Gli

İsmi Gli... Dünyanın en popüler, en fazla fotoğrafı çekilen kedileri arasında. Çünkü dünyanın en fazla ziyaret edilen yerleri arasında olan Ayasofya'da dünyaya geldi ve 16 yıldır burada yaşıyor... Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'da ibadete açılacak olması Gli'yi bir kez daha gündeme taşıdı.. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da sevdiği Gli, yerli ve yabancı milyonlarca turistin çektiği fotoğrafta yer alıyor.
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NTV 19.07.2020 - 10:36| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 11:22
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