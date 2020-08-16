Ayder Yaylası sil baştan

Rize'nin doğa harikası Ayder Yaylası'nda plansız yapılaşmanın önüne geçecek önemli adımlar atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesiyle yayladaki kaçak yapılar yıkılarak yerel mimariye uygun yeni yapılar inşa edilecek. Ayrıca Ayder'e araç girişi yasaklanacak. Tüm bu çalışmalar sayesinde Ayder Yaylası geleceğe en güzel haliyle taşınacak.
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NTV Haber 16.08.2020 - 15:41| Son Güncelleme : 16.08.2020 - 15:43
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