Aydın'da sağanak: Sele kapılan otomobil hurdaya döndü
Aydın'da etkili olan sağanak sele neden oldu. 3 mahallede taşkınlar yaşanırken, dağlardan kopan kayalar yolları kapattı. Park halindeki bir otomobil de sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Selde sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kaldı.
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NTV Haber 17.06.2022 - 04:09| Son Güncelleme : 17.06.2022 - 04:16
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