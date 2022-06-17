Aydın'da sağanak: Sele kapılan otomobil hurdaya döndü

Aydın'da etkili olan sağanak sele neden oldu. 3 mahallede taşkınlar yaşanırken, dağlardan kopan kayalar yolları kapattı. Park halindeki bir otomobil de sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Selde sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kaldı.

Haberler - NTV Haber 17.06.2022 - 04:09 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 04:16

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