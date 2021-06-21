Aydın’da sel böyle geldi

Aydın’da şiddetli yağış sele yol açtı. Derenin taşması sonucu araçlar sürüklendi, çok sayıda ev su altında kaldı. Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde ekili alanlar zarar gördü. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

NTV 21.06.2021 - 13:50 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 13:57

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