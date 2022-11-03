Ayhan Şahenk İlkokulu yenilendi

‘‘Ayhan Şahenk Vakfı’’ bu kez Antalya’da bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 1987 yılında Doğuş Grubu’nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yaptırılan ilkokul binası Doğuş Sigorta tarafından yenilendi. Tüm ihtiyaçları karşılanan ve kapasitesi arttırılan okula bir de kütüphane kazandırıldı.
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