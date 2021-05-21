Ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

Artvin’de avcılıkla uğraşan Atıf Topçu (40), Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölüne ‘Pars’ isimli avcı köpeğiyle birlikte balık tutmaya gitti. Baraj gölüne oltasını atarak beklemeye başlayan Topçu, köpeği Pars’ın etrafta bir şey fark ettiğini gördü. Dikkatli bakınca bir boz ayının üzerlerine geldiğini fark eden Topçu, kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bölgede kısa süreli bir panik yaşadı. Köpek, ayının üzerine koşarak bölgeden uzaklaştırmayı başardı.
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NTV 21.05.2021 - 09:49| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 09:59
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