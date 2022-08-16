Aynı dükkana ikinci kez gelen hırsız sert kayaya çarptı
İstanbul Fatih’te bir mağazayı ikinci kez soymaya çalışan hırsız, iş yeri sahibine yakalandı. Hırsızı fark edip koşarak dükkana gelen Ramazan Can, eline aldığı bavulu hırsızın başında kırdı. Bir hafta önce de kardeşinin hırsızı kovaladığını anlatan Can, ‘‘Elinde bıçak olabilir diye valizle vurdum. Vurduğum gibi kendinden geçti. Sonra polisleri aradım, alıp götürdüler’’ dedi.
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