Aynı gün iki kişiye saldırdılar

İstanbul Esenyurt’ta aynı günde iki kişi bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında işe giden bir kadın ağır şekilde yaralanırken kadının yardımına yoldan geçen bir araçtaki vatandaşlar koştu. Köpeklerin diğer hedefi ise yolda yürüyen bir adam oldu. Marketten dönen adamın arkasından yaklaşan iki köpek, saldırıda bulundu. Bir anda korkuya kapılan adam büyük şok yaşadı.

Haberler - NTV 08.10.2021 - 13:23 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 13:30

TÜRKİYE HABERLERİ