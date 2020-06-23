Aynı korkuyu iki kez yaşadılar

İstanbul Sultangazi'deki 3 bina geceyarısı oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi. Binalarda yaşayanlardan bazıları eşya almak için sabaha karşı tekrar evlerine girdiklerinde ise bina bir kez daha sallandı. O anlar bir cep tefonunun kamerasıyla kaydedildi.
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NTV 23.06.2020 - 12:47| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 13:52
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