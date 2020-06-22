Ayrılan siyam ikizleri 2 yaşında

Siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanlığı'nın girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir ameliyatla ayrılmış, fizik tedavi için Ankara'ya getirilmişti. İkizler 2 yaşına girdi. Hastanede onlar için özel bir tören düzenlendi.
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NTV 22.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 13:35
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