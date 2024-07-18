"Ayşe tatile çıksın" parolasının hikayesini kahramanı anlattı: İsmim sembol ama olayın kahramanı ben değilim
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asır geçti. Cumartesi günü hem KKTC'de hem Türkiye'de törenler düzenlenecek. Harekatın önemi kadar, parolası da halen akıllarda. "Ayşe tatile çıksın" parolası, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adını taşıyor. O süreci anlatan Ayşe Güneş Ayata, "Benim ismim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim." dedi.
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