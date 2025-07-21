Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var." ifadelerini kullandı.
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