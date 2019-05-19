Az bilinen bir hikayenin tanığı: Sekizgöz Un Fabrikası

19.05.2019 - 09:54

Eski Havza-Amasya yolunun yaklaşık sekiz kilometre güneybatısında metruk bir un değirmeni ve yıllar sonra bir un fabrikasına dönüştürülmüş oldukça eski bir yapı topluluğu. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet, bazı kaynaklara göre, Havza'dan Amasya'ya geçerken burada bir gece konakladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin satın alarak restorasyon çalışmalarına başladığı bu fabrika ve içindeki iki katlı konut, İstiklal Savaşı'nın az bilinen dönüm noktalarından birine sahne oldu. NTV ekibinden Ahmet Yeşiltepe ve Ahmet Uçar, bu az bilinen hikayeyi yerinde araştırdı.