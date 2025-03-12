Azerbaycan'a giden 11 kaplan Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı
İtalya'dan yola çıkan kaplanları taşıyan tır sınır kapısına ulaştı. Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen ve içinde 11 kaplanın olduğu tır Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrol edildi.
Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, "İtalya'dan gelen Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen 11 adet Kaplanın Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğümüzdeki veteriner hekimlerimiz tarafından veteriner kontrolleri yapılmıştır. Ülkemiz üzerinden transit geçişine izin verilmiştir." açıklaması yaptı.
Türkiye'ye giriş yapan tır Azerbaycan'a geçiş yapacak.
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