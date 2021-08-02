Azerbaycan'dan yeni destek: 41 itfaiye aracı ve 220 personel

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesinde Azerbaycan büyük destek veriyor. Yeni bir destek ekibi Türkiye'ye ulaştı. 41 itfaiye aracı ve 220 personel söndürme ekiplerine katılmak üzere Antalya ve Muğla'da görev yapacak.

NTV 02.08.2021 - 15:15 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 15:24

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