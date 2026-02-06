Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar. Zeydan Karalar tahliye edildi
06.02.2026 02:37
NTV - Haber Merkezi
Aziz İhsan Aktaş davasında savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu beş CHP'li belediye başkanının tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Mahkeme Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 9 sanık hakkında tahliye kararı verdi.
