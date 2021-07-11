Azra bebek yaşam savaşı veriyor (Doğumda düşürüldü iddiası)

Adana’da bir aile bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin isteğiyle başka bir hastaneye sevk edilen Azra bebeğin kafatasında kırık olduğu anlaşıldı. İddialarla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi açıklama yapmadı.

NTV 11.07.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 11:22

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