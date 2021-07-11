Azra bebek yaşam savaşı veriyor (Doğumda düşürüldü iddiası)
Adana’da bir aile bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin isteğiyle başka bir hastaneye sevk edilen Azra bebeğin kafatasında kırık olduğu anlaşıldı. İddialarla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi açıklama yapmadı.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.07.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 11:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.