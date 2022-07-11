Baba ile ikiz çocukları hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde baba ile 8 yaşındaki ikiz çocuklarının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında duran hafif ticari araç, arkadan gelen bir kamyonun çarpmasıyla metrelerce sürükleniyor. Kazada 43 yaşındaki Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa hayatını kaybetti. Araçtaki 5 kişinin de ağır yaralandığı kazanın ardından kamyon şoförü Mücahid Y. gözaltına alındı.
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