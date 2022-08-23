Baba ile kızının hortuma yakalandığı anlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan bir kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi. Hortuma evlerinin önünde yakalanan bir baba ile kızı da o anları cep telefonuyla kaydetti.
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DHA 23.08.2022 - 16:49| Son Güncelleme : 23.08.2022 - 16:56
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