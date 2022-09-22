Baba ile oğluna ‘duba’ dayağı

İstanbul Kağıthane’de komşular arasında başlayan park yeri tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Apartmanın önündeki dubayı kaldırarak araçlarını park eden bir baba ile oğlu, dubayı yerleştiren komşularının saldırısına uğradı. Yaşlı adamın bir ara baygınlık geçirerek yere düşmesine rağmen saldırganlardan biri vurmaya devam etti.
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