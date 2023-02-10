Baba kızın mutlu günlerinden bir kare

Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızına vedası herkesin boğazını düğümledi. Babanın ölen kızının elini bırakmadığı kare, depremin simge fotoğraflarından biri oldu. Baba kızın güzel günlerinde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.. Eski fotoğrafta ikisi de bugünlere inat gülümsüyordu.
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