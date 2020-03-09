Baba ve bebeğini eziyordu

İstanbul Beyoğlu'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı. Otomobil yolda giden hurdacı aracına çarparak durdu. Kucağındaki bebeğiyle yürüyen bir baba da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

NTV 09.03.2020 - 17:29 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 17:38

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