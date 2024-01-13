Babaannesi, 6 yaşındaki Umut’u belediye otobüsünde unuttu
Bursa’da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe ailesine teslim edildi. Umut Efe’nin babaannesine el salladığı ve tek başına yaptığı yolculuk araç içi kamerasına yansıdı.
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