Babadan kalan miras kanlı üniforma

30 Ağustos zaferinde onbinlerce kahramanın katkısı var. Onlardan biri topçulara kumanda eden, Kemal Doğan. Kızı Ayfer Neyzi, babasının kanlı ve kurşun delikli üniformasını özenle saklıyor. (Haber: Yağız Şenkal)

NTV 30.08.2021 - 14:15 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 14:20

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