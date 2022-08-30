Babadan kalan miras: Kurşun delikli, kanlı üniforma
30 Ağustos zaferinde onbinlerce kahramanın katkısı var. Topçulara kumanda eden, Kemal Doğan da o kahramanlardan biri... Kızı Ayfer Neyzi, babasının kanlı ve kurşun delikli üniformasını özenle saklıyor. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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