Babadan kalan miras: Kurşun delikli, kanlı üniforma

30 Ağustos zaferinde onbinlerce kahramanın katkısı var. Topçulara kumanda eden, Kemal Doğan da o kahramanlardan biri... Kızı Ayfer Neyzi, babasının kanlı ve kurşun delikli üniformasını özenle saklıyor. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)

Haberler - NTV 30.08.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 13:42

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