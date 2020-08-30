Babadan miras kanlı üniforma

30 Ağustos Zaferi'nde on binlerce kahramanın katkısı var. Onlardan biri de Kemal Doğan... Kızı Ayfer Neyzi, babasının kanlı ve kurşun delikli üniformasını özenle saklıyor. NTV ekibinden Yağız Şenkal, babasının 100 yıllık üniformasını özenle saklayan Ayfer Neyzi ile görüştü. (Kamera: Bahattin Demir)

NTV 30.08.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 09:41

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