Babası tarafından rehin alınan kız kurtarıldı

Adana'da, babasının rehin tuttuğu ve damdan atmakla tehdit ettiği çocuk, yakınlarının ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A, güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
 

NTV 14.04.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 16:18

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