Babasının ATV kazasını görüntüledi

Sinop’ta babasıyla yaptığı ATV gezintisini cep telefonuyla kayda alan küçük çocuk, babasının kazasını da görüntüledi. Toprak yolda dirft atmaya başlayan baba, bir anda devrilen ATV’nin altında kaldı. Kazayı önce şaka zanneden çocuk, daha sonra korku ve panikle babasının yanına koştu.

Haberler - İHA 12.09.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 10:49

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