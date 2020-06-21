Babasız ilk Babalar Günü (Oğlu Onur Taşçıoğlu, "sağlık kahramanı" babası Cemil Taşçığlu'nu anlattı)

Cemil Taşçıoğlu, sağlık çalışanlarının corona virüse karşı verdiği ilk kayıplardan oldu. Binlerce doktor yetiştirmişti. Ardında büyük bir iz bıraktı. Ölümünün ardından Türkiye'deki tüm hastanelerde saygı duruşu yapıldı. Oğlu Onur, Babalar Günü'nü ilk kez babasız geçiriyor. Taşçıoğlu, "sağlık kahramanı" babasını anlattı.

NTV 21.06.2020 - 11:04 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 11:13

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