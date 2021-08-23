Bacaklarının arasında fare görünce tepetaklak oldu
Malatya’da dükkanına fare giren Atilla Durdu az kalsın hastanelik oluyordu. Dükkan önündeki fareyi fark eden Durdu, hayvan içeri girmesin diye kapıya gidiyordu. Bir anda fareyi bacaklarının arasında gören Durdu, tepetaklak oldu. Videoyu sosyal medyada paylaştığını söyleyen Durdu ‘‘Çok beğeni aldı, çok izlendi. Bana da komik bir anı oldu’’ dedi.
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ntv.com.tr 23.08.2021 - 14:31| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 14:37
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