Bagajdaki çuvalda bulunan kedileri motosikletli fark etti
İstanbul Şişli’de motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya, bir arabanın bagajından kedi sesleri geldiğini fark etti. Araç sahibinin engellemelerine rağmen bagajı açan Kaya, iki çuvala konulmuş kedilerle karşılaştı. Çuvalları açıp kedileri sokağa salan Kaya ‘‘Kedilerin nereden geldiğini sorduğumda bilmediğini, şirket aracı olduğunu söyledi. Ben fark etmeseydm kim bilir o kediler ne olacaktı. Yazıklar olsun’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.