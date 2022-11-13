Bagajdaki çuvalda bulunan kedileri motosikletli fark etti

İstanbul Şişli’de motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya, bir arabanın bagajından kedi sesleri geldiğini fark etti. Araç sahibinin engellemelerine rağmen bagajı açan Kaya, iki çuvala konulmuş kedilerle karşılaştı. Çuvalları açıp kedileri sokağa salan Kaya ‘‘Kedilerin nereden geldiğini sorduğumda bilmediğini, şirket aracı olduğunu söyledi. Ben fark etmeseydm kim bilir o kediler ne olacaktı. Yazıklar olsun’’ dedi.

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