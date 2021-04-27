Bağcılar'da çatı yangını: 6. kattan düşen bir kişi yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 6 katlı binanın çatasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bu sırada, binada yapılan izolasyon çalışması nedeniyle usta olduğu tahmin edilen bir vatandaş mahsur kaldı. Alevlerden kurtulmak için çatından aşağı sarkmaya çalışan şahıs, vatandaşların açtığı brandanın üzerine düştü. İlk müdahalesinin arından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Ntvspor 27.04.2021 - 17:09 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 17:39

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