Bağcılar'da 'corona' partisi

İstanbul'da corona virüs vakalarının en fazla olduğu ilçelerden biri Bağcılar. Tehlikeye rağmen kurallara dikkat edilmiyor. Bağcılar'da eğlence düzenleyen bir grup genç, sosyal mesafeyi, maskeyi ve en önemlisi corona virüsü unuttu. Sabah saatlerinde başlayan eğlenceler akşam da sürdü. Virüs tedbirleri gözardı edildi. Üstelik sokakta düzenledikleri eğlence için sosyal medya hesaplarından "coronaya selam partiye devam" mesajları paylaştılar.
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NTV Haber - DHA 26.07.2020 - 21:23| Son Güncelleme : 26.07.2020 - 21:27
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