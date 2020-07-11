Bağcılar'da hem dans ettiler hem çöp topladılar

İstanbul Bağcılar'da temizlik işçisi olarak çalışan iki kişi, çöp toplama kamyonu ile ara sokaklardaki çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkıya iki temizlik görevlisi ayak uydurup oynamaya başladı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

 

DHA 11.07.2020 - 13:22 | Son Güncelleme : 11.07.2020 - 13:32

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